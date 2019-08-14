Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş geçen tatilciler, bağlantı yollarında yoğunluğa neden oldu.

14.08.2019 23:57
Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş geçen tatilciler, bağlantı yollarında yoğunluğa neden oldu.
Tatilcilerin kullandığı Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu gözlendi.
Bayram tatilinin sona ermesiyle Ege Bölgesi'ndeki tatil merkezlerinin bağlantı yolu üzerinde yer alan Denizli'de araç yoğunluğu yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatilinden dönenler için kontrol noktalarında denetimlerini sıklaştırdı.
Ekipler, İzmir, Antalya, Muğla ve Afyonkarahisar güzergahlarında trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ek önlemler aldı.

Kaynak: AA
Tatilciler dönüş yolunda
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