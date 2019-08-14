Tatilciler dönüş yolunda

14.08.2019 17:07

Balıkesir'de, Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Manisa ve İzmir gibi büyükşehirlere dönüşe geçen tatilciler, Edremit Körfezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Çanakkale-Balıkesir ve Çanakkale-İzmir kara yollarının Edremit Körfezi kesiminde, bayram tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle uzun araç kuyrukları oluşan Bursa ve İstanbul yönünde ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

Polis ekipleri bazı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak amacıyla sinyalizasyona müdahale ediyor.

Yollardaki yoğunluğun, gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA