Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde yola çıkan vatandaşlar, D- 100 kara yolu Kemikli rampalarında yoğunluk oluşturdu.

9 günlük tatilin son gününde Karadeniz illerinden İstanbul'a yola çıkan vatandaşlar dolayısıyla Kemikli rampalarında akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunda yoğunluk, özellikle Samsun-Karabük bağlantı kesiminde etkili oluyor.

İstanbul yönünde zaman zaman kısa süren trafik yoğunluğu görülebiliyor.

Samsun istikametine ise trafik normal seyrinde ilerliyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.

Bu arada, trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgeler "drone" ile görüntülendi.

Kaynak: AA