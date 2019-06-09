Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda

- Otoyolun Sakarya kesiminden detaylar Ramazan Bayramı tatilinin son gününde yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

- Otoyolun Sakarya kesiminden detaylar Ramazan Bayramı tatilinin son gününde yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

Kaynak: AA
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