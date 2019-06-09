Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde trafik yoğunlaştı.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Sapanca Kırkpınar mevkisinde, araç yoğunluğu giderek artıyor, otoyolun Ankara yönünde ise sıkışıklık söz konusu değil.

Gişelerden sonra Kırkpınar, Kurtköy ve Yanık Mahallesi mevkilerinden Kocaeli sınırına kadar trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Araç yoğunluğu Hasanpaşa mevkisinden Kocaeli sınırına kadar uzanırken, araçların zaman zaman durması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor.

Kaynak: AA