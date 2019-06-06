Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatillerini tamamlayanlar dönüş yolculuğuna başladı.

Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatillerini tamamlayanlar dönüş yolculuğuna başladı.

Kaynak: Dunya.com

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