Tatilciler dönüş yolunda
Ramazan Bayramı'nın son gününde tatillerini tamamlayanlar dönüş yolculuğuna başladı.
Ramazan Bayramı'nın son gününde tatillerini tamamlayanlar dönüş yolculuğuna başladı.
Kaynak: Dunya.com
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