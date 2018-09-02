Tatilciler Dönüş Yolunda

Tatilini yurdun farklı bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri nedeniyle Çanakkale kent merkezinde yoğunluk oluştu.

Çanakkale'den Eceabat ilçesine ve Kilitbahir'e feribotla geçiş yapmak isteyen sürücüler, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Kent merkezinde bulunan Kayserili Ahmetpaşa, Piri Reis ve Demircioğlu caddelerindeki araç kuyruğu yaklaşık 5 kilometreye ulaştı. Sürücüler kuyrukta, bazen bir saatten fazla beklemek zorunda kaldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların bu süreçte mağdur olmamaları için gemilerin saatsiz doldur-boşalt sistemiyle sefer yaptığını ifade etti.