Tatilciler Dönüş Yolunda
Bursa'da Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilcilerin yoğunluğu yaşanıyor.
Bursa'da Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilcilerin yoğunluğu yaşanıyor.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bursa dışında geçiren tatilciler, bayramın son günlerinde dönüş için yollara çıkınca Karacabey-Bursa, Balıkesir-Bursa karayollarında araç yoğunluğu oluşturdu.
Karacabey-Bursa D-200 karayolu Orhaniye Mahallesi mevkisinden Bursa güzergahında aşırı yığılmaların olduğu görüldü.
Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu noktalarda emniyet yetkilileri görev alarak, sinyalizasyonları devre dışı bırakıyor.
Ekipler, araç yoğunluğunu azaltmak için yoğun çaba harcıyor.