Tatilciler Doğu'nun Bodrum'u Hazar Gölü'ne akın ediyor
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Tatilciler Doğu'nun Bodrum'u Hazar Gölü'ne akın ediyor

Tatilciler Doğu'nun Bodrum'u Hazar Gölü'ne akın ediyor -Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yer alan doğunun gizli denizi Hazar Gölü'ne bir çok ilden tatilciler yoğun ilgi göstermeye başladı Elazığ'da doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü, hem bunaltıcı sıcaklar hemde Covid-19...

05.07.2020 13:40 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:47

Tatilciler Doğu'nun Bodrum'u Hazar Gölü'ne akın ediyor

-Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yer alan doğunun gizli denizi Hazar Gölü'ne bir çok ilden tatilciler yoğun ilgi göstermeye başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü, hem bunaltıcı sıcaklar hemde Covid-19 kısıtlamalarının esnetilmesiyle tatilciler yoğun ilgi göstermeye başladı.

Sivrice ilçesinde bulunan Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nün kıyılarına tatilciler ilgi göstermeye başladı. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şırnak, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere bir çok şehirden vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü'nü tercih etti.Sıcaktan bunalan vatandaşlar Covid-19 kısıtlamalarının da esnetilmesi ile birlikte gölde suyun tadını çıkardı.

İki ada ve saklı kenti ile dikkat çeken göl, her yaz olduğu gib bu yılda apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilere hizmet vermeye başladı. Akdeniz ve Ege de tatil bölgelerini andıran görüntülerinde oluştuğu göle gelenler, şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlardan da faydalanarak hafta sonunun tadını çıkardı.

"İlgilenilirse Bodrum ve Marmaris'i geçer"

Malatya'dan geldiklerini belirten tatilcilerden Hakan Menteş, "Yüzmeye geldik,ortam güzel. Her şey güzel. İllaki bir iki eksik vardır ama o da zamanla geçer. En azından serinledik ve stres attık. Bundan iyisi can sağlığı. Ortam çok güzel ailecek gelinebilecek bir yer" dedi.

Çok sıcak olduğu için Şırnak'ın Silopi ilçesinden geldiklerini dile getiren Dehle Metin ise, "Serinlemek için burayı tercih ettik. Biraz daha yakın olunca geldik. Bayağı güzel ve serin. Hizmetten de memnunuz ve gölde bayağı güzel. Bodrum ve Marmaris'e de gittik. Buralarla ilgilenilse oraları geçer. Oralar isim çıktığı için rağbet görüyor" ifadelerini kullandı.

"Hafta sonları 5 bin kişi geliyor"

Bu hafta sonu yoğunluk olduğunu belirten bölge deki bir tesisin işletmecisi İbrahim Bahçeci'de, "Bu artış devam edecek. Bu pandemi den sonraki ilk akın. Bundan sonra doluluk bayağı olacak. Tesisimize Diyarbakır'dan geldiğiniz zaman 27 kilometre Elazığ'dan geldiğiniz zaman gölün başlangıç noktasında kalıyor. Hazar gölü tabiat parkı Tatil Köyü diye tabelamız var zaten. Şuan havalar bayağı sıcak insanlar da evde bunaldığı için mecburen sahillere akın ediyorlar. Sahillerde de doluluk artışı bayağı var. Genellikle Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Elazığ ile İç Anadolu Bölgesinden de Sivas ve Kayseri illerinden vatandaşların yoğunluğu var. Bundan sonra yoğunluk daha da artacak. Temmuz ayının ortası ve Ağustos ayın bitimine kadar bu yoğunluk böyle sürecektir. Hafta sonları da genelde 5 bin kişi geliyor"ifadelerini kullandı.

Tatilciler Doğu'nun Bodrum'u Hazar Gölü'ne akın ediyor

Kaynak: İHA

Manşet

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