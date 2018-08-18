Tatilciler Bodrum'a Akın Akın Gelmeye Başladı! Yüzlerce Araç Sıra Bekliyor

Tatilciler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum'a akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilen ve cuma günü mesainin bitiminin ardından yola çıkan binlerce tatilci nedeniyle Bodrum'da kilometrelerce trafik kuyruğu oluştu. Bodrum'a karayoluyla gelen çok sayıda tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi.

5 KİLOMETRELİK YOLU 45 DAKİKADA GEÇEBİLDİLER

5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı. Tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti.

SON 5 YILIN EN YOĞUN SEZONU

Verilere göre Kurban Bayramı'nda Ege ve Akdeniz kıyılarının son 5 yılın en yoğun sezonunu geçirmesi bekleniyor. En büyük yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum'da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandı. Muğla'nın turistik ilçelerine yaklaşık 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Yetkililer ise rezervasyonsuz gidenlerin geri dönme ihtimali olduğunu, bayramlarının kabus olmasını için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle seyahat firmaları turizm kentlerine ek seferler düzenlemeye başladı. Bayram tatili boyunca 1,5 milyonun üzerinde tatilciyi ağırlamayı planlayan Bodrum'a yaklaşık 126 ek uçak seferleri yapılacağı havayolu şirketlerince açıklandı. Milas-Bodrum havaalanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı yoğunluk yaşandı. Şehirlerarası otobüs firmalarının da Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi talebin yoğun olduğu turizm bölgelerine ek otobüs seferleri koyduğu öğrenildi.

OTELLERE GİRİŞLER BAŞLADI

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otellere gelmeye başladı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar otellerin yanı sıra apart ve pansiyonları da doldurdu. Jandarma ve emniyet güçleri Bodrum'a giren çıkan tüm araçları kontrol ediyor. Tatilin ilk gününden itibaren ilçenin giriş ve çıkışlarında 24 saat yol kontrolü yapan ekipler olası bir tehlikeyi önlemek için araç kontrollerini sıklaştırdı. Emniyet güçleri araçlarda kimlik kontrolünün yanı sıra eğitimli polis köpekleriyle de araçlarda ve yolcu otobüslerinde didik didik arama yapıyor. Bodrum'a yurt genelinden gelen tatilcilerin yanı sıra yurt dışında yaşayan gurbetçilerin de yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen gurbetçiler Bodrum'a gelmeye başladı.