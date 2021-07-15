Tatilciler bayram tatili için yola erken düştü
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Tatilciler bayram tatili için yola erken düştü

Tatilciler bayram tatili için yola erken düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala özel araçları ile yollara düşen tatilcilerTürkiye'nin en önemli kavşak noktalarından birisi olan Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala özel araçları ile yollara düşen tatilciler

Türkiye'nin en önemli kavşak noktalarından birisi olan Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu oluşturdu. Tatilcilerin büyük kısmının Antalya ve Muğla gibi turistik beldeleri gittikleri belirtildi.

Kurban Bayramı tatilinin başlayacağı 16 Temmuz Cuma akşamını bekleyemeyen tatilciler bu günün yani 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün tatil olmasını fırsat bilerek yollara düştü. Özel araçları ile yola çıkan tatilciler, Antalya, İzmir, Isparta, Denizli, Ankara, Konya ve Kütahya'nın yol ayrımı olan Afyonkarahisar'da yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri Afyonkarahisar çevre yolundaki Otogar ve Akcin Kavşakları'nda oluşan araç yoğunluklarına zaman zaman müdahale etti. Yola çıkan tatilcilerin büyük çoğunluğu ise yaptıkları röportajlarda Antalya ve Muğla gibi turistik bölgelere gittiklerini kaydettiler.

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri trafikte araç yoğunluğu yaşanmaması ve kuyruklar oluşmaması için gerekli önlemleri alırken özellikle kavşak noktalarda sabit görev yapmaya başladı. - AFYONKARAHİSAR

Tatilciler bayram tatili için yola erken düştü
Tatilciler bayram tatili için yola erken düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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