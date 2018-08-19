Tatilciler Anadolu Otoyolu'nda 30 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluşturdu - Bolu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülerin, Anadolu Otoyolu'nun Karadeniz bağlantı yolu olarak kullanılan Gerede gişelerinde oluşturduğu araç kuyruğu sona erdi.

Tatillerini geçirecekleri yerlere gitmek için yola çıkan sürücüler sebebiyle otoyolun Bolu, Çaydurt, Yeniçağa ve Gerede kesiminde, Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Özellikle Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücülerin Gerede gişelerinden çıkmak istemesi nedeniyle otoyolun bu kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Araç yoğunluğu nedeniyle otoyolun Yeniçağa ile Gerede gişeleri arasındaki 20 kilometrelik alan ile Gerede gişelerinden sonra Karabük istikametine yaklaşık 10 kilometrelik alanda araç kuyruğu oluştu.

Bu arada, Anadolu Otoyolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle bazı sürücüler, Bolu Doğu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 Karayolu'na çıkış yapmayı tercih etti.

D-100 Karayolu'nun Çaydurt, Yeniçağa kesimlerinde trafik yavaş ilerlerken, Gerede mevkisi ve şehir merkezinde de zaman zaman durma noktasına geldi.

Akşam saatlerinden itibaren yola çıkan sürücülerin azalması ve trafik ekiplerinin çalışması sonucunda ulaşım normale döndü.

Ulaşım, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ile D-100 Karayolu'nun Gerede - Karabük istikametinde normal seyrinde devam etmeye başladı.

"Böyle bir yoğunluk beklemiyoruz"

Bolu Valisi Aydın Baruş, D-100 karayolunun Karabük istikametinde denetim ve uygulama yapan trafik ekiplerinden yerinde bilgi aldı.

Vali Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunun akşam saatlerinden itibaren normale döndüğünü söyledi.

Bütün trafik ekiplerinin gece gündüz görevlerinin başında olduğunu dile getiren Baruş, "Kurban Bayramı tatili nedeniyle ilimiz karayollarında özelikle cuma günü akşam saatlerinden itibaren büyük bir yoğunluk oluştu. Yaklaşık 48 saat bu yoğunluk devam etti. Özellikle bugün öğlen saatlerinde Ankara istikameti, D-100 Karayolu'nun İstanbul istikameti ve Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinden gelen yolların kesiştiği Gerede kavşak ayrımında bu yoğunluk üst düzeye vardı. Yaklaşık 19 kilometrelik bir mesafede trafik gerçekten durma noktasına geldi." diye konuştu.

Trafik yoğunluğunun İstanbul yönünden hem Anadolu Otoyolu hem de D-100 karayolundan gelen araçlar ile Ankara yönünden gelen araçların aynı kavşak noktasında birleşmesi nedeniyle olduğunu aktaran Baruş, "Akşam saatlerinde trafiğimiz normale döndü. Şu anda gayet akıcı bir şekilde devam ediyor. Bundan sonraki saatlerde böyle bir yoğunluk beklemiyoruz." şeklinde konuştu.

Baruş, bayram tatilinin sonunda bölgede bir yoğunluk beklemediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın sonunda dönüş trafiğinde bu kadar bir yoğunluk beklemiyoruz. Dönüş yolunda iki şeritten gelen trafik hem otoyol hem de D-100 karayolu Düzce yönü hem de Ankara yönünden tahliye olacağından bu kesişim noktasında böyle bir yoğunluğun oluşmayacağını düşünüyoruz."