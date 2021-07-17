Tatilciler Altay'ın şarkılarıyla coştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatilciler Altay'ın şarkılarıyla coştu

Tatilciler Altay'ın şarkılarıyla coştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Altay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde verdiği yaz konseriyle hayranlarını coşturdu.

Ünlü şarkıcı Altay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde verdiği yaz konseriyle hayranlarını coşturdu.

Ünlü şarkıcı Altay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Miya Beach'te verdiği yaz konseriyle hayranlarını coşturdu. Dalga seslerinin müziğin ritmine karıştığı konserde, beachi dolduran hayranlarına tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çeken Altay, tatilcilerden tam not aldı. Sahnelere dönmenin kendisinde apayrı bir heyecan yaşadığını dile getiren başarılı sanatçı, performansının son bölümünde kendisini dinlemeye gelen sanatçı dostu Deha Bilimlier ile de iki parçalık mini bir düete imza attı. - MUĞLA

Tatilciler Altay'ın şarkılarıyla coştu
Tatilciler Altay'ın şarkılarıyla coştu
Tatilciler Altay'ın şarkılarıyla coştu
Tatilciler Altay'ın şarkılarıyla coştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti
Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti
Lady Gaga'nın cinsellik itirafı ağızları açık bıraktı: Partnerimin isteklerini sorgusuz sualsiz kabul ediyorum
Lady Gaga'nın cinsellik itirafı ağızları açık bıraktı: Partnerimin isteklerini sorgusuz sualsiz kabul ediyorum
42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu
42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Yener Düm Tek Tek Kadir Doğulu Hakan Sabancı
Spor Balotelli Alper Yılmaz Gökhan Gönül Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tatilciler Altay'ın şarkılarıyla coştu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 19:35:31. #1.16#

title