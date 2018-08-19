- Tatilciler 35 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu

BOLU - Bolu'da, bayram tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde yaklaşık 35 kilometrelik araç kuyrukları oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Batı illerinden Anadolu'ya giden tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu Bolu'da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü akşam saatlerinde başlayan yoğunluk, bugün de TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinden başlayarak, Yeniçağa ve Gerede mevkiilerinde artarak sürüyor.

Özellikle bağlantı yollarında durma noktasına gelen trafik nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameinde 20, yine önemli karayollarından olan D-100'de ise yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyrukları meydana geliyor.

Trafiği çile olarak nitelendiren tatilciler uzun kuyruklar nedeniyle araçlarından inerek otoyol üzerinde bir süre yürüdükten sonra tekrar araçlarına biniyorlar.

Havanın da sıcak olması nedeniyle bazı araçlarda hararet nedeniyle arızalar oluşması da trafiğin aksamasına neden oluyor.