19.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:57

Tatil zili çaldı, karnesini alan su altı dünyasını keşfe çıktı

Ege Bölgesi'nin ilk ve tek akvaryumu olan İzmir Akvaryumu'nda sömestir tatili yoğunluğu başladı. Karnesini alan minikler su altı dünyasına koştu, tatil dönemine özel 'çocuk su altı tüneli' ziyaretçilere açıldı.

Ege'nin ilk ve tek akvaryumu olma özelliğini taşıyan 2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu İzmir Akvaryumu'nda 15 günlük sömestir tatili yoğunluğu başladı. Binlerce deniz canlısını bir arada görme fırsatını bulan minikler, karnelerini alınca su altı dünyasını keşfetmeye koştu. Tematik bölümleri ve yerden başlayan akvaryum tünelleriyle hizmet veren akvaryumda, tatil dönemine özel 'çocuk su altı tüneli' ise ziyaretçilere açıldı. Akvaryumda biberonla balıkları besleyen minikler, rehberler eşliğinde interaktif öğrenme sürecine de dahil oldu. Sömestr döneminin en yoğun dönemlerden bir tanesi olduğunu söyleyen İzmir Akvaryum pazarlama sorumlusu Arda Tunca, "Sömestr döneminde ortalama 40 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Özellikle hafta sonları ziyaretçi sayımız artıyor. Günün her saatinde farklı yaş gruplarını ağırlıyoruz. Çocuklar bir eğitim- öğretim dönemini geride bıraktılar. Derslerde inceledikleri birçok canlı türlerini burada yakından görebiliyorlar" dedi.

'YENİ BİR DENEYİM FIRSATI'

Yalnızca İzmir değil, Ege Bölgesi ve Türkiye genelinden ziyaretçi ağırladıklarını belirten Tunca, "Bunların içinde okul gruplarımız da var, bireysel ziyaretçilerimiz de var. İzmir Akvaryumu ziyaretçilerimize bir deneyim sunuyor. Çocuklar burada biberonla balıkları besleyerek yeni bir deneyim yaşama fırsatı buluyor. Aynı zamanda denizlerimizde yaşayan canlı türleri ve bitki örtüleri ile ilgili fikir alabiliyorlar. Yılda ortalama 400 bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Ziyaretçiler her geldiğinde burada farklı bir detayı keşfedebiliyor" diye konuştu.

TATİL DÖNEMİNDE ÇOCUK TÜNELİ

İzmir Akvaryumu su ürünleri mühendisi Tuğçe Baskın ise, "Akvaryumda köpek balıklarının uygun doğal ortamlarını yarattığımız için artık canlı elde edebiliyoruz. Şu anda köpek balığı yumurtalarımız gelişim gösteriyorlar. Ziyaretçilerimiz şu anda yumurtalarımızı görebilirler. Tatil döneminde çocuk tüneli getirdik. Çocukların daha çok ilgisini çeken palyaço balıkları bulunuyor. İçine girdiklerinde onların dünyasını daha yakından görebiliyorlar" dedi.

'Karnesini alıp İzmir Akvaryumu'nu gezmeye giden miniklerden Irmak Tombak (8), "Burada balıklar var. Vatoz balıklarını gördüm ve en çok köpek balıklarını gördüm. Balıkları besledim ve çok eğlendim. Karnemi aldığım için annem beni buraya getirdi" dedi.

Irmak'ın annesi Hayriye Bayındır ise, "Bütün ailelerin ve çocukların görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocukların deniz altını görmesi, tanıması için çok güzel bir yer. Herkesin çocuklarını buraya getirmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLÜ HABER

İzmir Akvaryumundan genel detay görüntüler

Vatandaşlarla röp.

Tuğçe Baskın ile röp.

Arda Tunca ile röp.

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Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA)

Kaynak: DHA

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