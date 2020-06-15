Tatil yolundaki kazada hayatını kaybeden 6 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı
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Tatil yolundaki kazada hayatını kaybeden 6 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişilik aile, memleketleri Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tatil yolundaki kazada hayatını kaybeden 6 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı
15.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:03

Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişilik aile, memleketleri Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu idaresindeki 43 HP 003 plakalı aracın Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarında köprü bariyerlerine çarpması sonucu sürücü Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64) ile araçta bulunan Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), Elif Nur Şirinoğlu (38), İsmail Ediz Şirinoğlu (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) yaşamlarını yitirmişti. Elif Nur Şirinoğlu, İsmail Ediz Şirinoğlu ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu bugün öğle namazı öncesi Cumhuriyet Lisesi bahçesinde kılınan cenaze namazı ile Asri Mezarlığa defnedilmişti. Ailenin diğer bireyleri Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64) ve Nesrin Hüseyinbaşoğlu'nun (62) cenazeleri de Bursa Adli Tıp Merkezi'nden alınarak bugün memleketleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Saat 19.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Tavşanlı Mezarlığı'na defnedildi. Ailenin tatil yolunda meydana gelen kazada hayatlarını kaybetmesi ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

(İHA)

15.06.2020 20: 21: 10 T

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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