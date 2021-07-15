Tatil yolunda mola veren ailenin park halindeki otomobili yandı
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Tatil yolunda mola veren ailenin park halindeki otomobili yandı

Tatil yolunda mola veren ailenin park halindeki otomobili yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıktıkları tatil yolunda mola veren ailenin aracı park halindeyken yandın.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıktıkları tatil yolunda mola veren ailenin aracı park halindeyken yandın. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Dinar Suçıkan Park Tesisleri otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte tatile çıkan M.A., isimli şahıs tatil yolunda Dinar'da mola verdi. 37 AG 444 plakalı otomobili ihtiyaç gidermek için Suçıkan Park Tesis otoparkına çeken M.A., içeri girdikten kısa bir süre sonra park halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile alevler otomobili sarmadan kontrol altına alındı. Olayın ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Tatil yolunda mola veren ailenin park halindeki otomobili yandı
Tatil yolunda mola veren ailenin park halindeki otomobili yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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