Tatil yolunda kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü
Tatil yolunda kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.
Tatil yolunda kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü
BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.
Kütahya'dan Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan yazlıklarına gittikleri öğrenilen Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64) idaresindeki 43 HP 003 plakalı otomobil, saat 12.00 sıralarında Dursunbey karayolu Bağtepe mevkisindeki bulunan köprü korkuluklarına çarptı. Kazada Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu, babası Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), sürücünün eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), kızı Elif Nur Şirinoğlu (38), torunları İsmail Ediz (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazeler, Kepsut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil çekici ile çıkartılarak, otoparka çekildi.
Kaynak: DHA