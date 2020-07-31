Tatil yolunda alev alev yanan otomobil küle döndü
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Tatil yolunda alev alev yanan otomobil küle döndü

Tatil yolunda alev alev yanan otomobil küle döndü Bayram tatili için memleketlerine giden ailenin aracı TEM'de yandı Bolu'da, memleketlerine bayram tatili için giden ailenin bulunduğu otomobil TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alev yandı.

31.07.2020 00:01 | Son Güncelleme: 31.07.2020 02:06

Tatil yolunda alev alev yanan otomobil küle döndü

Bayram tatili için memleketlerine giden ailenin aracı TEM'de yandı

BOLU - Bolu'da, memleketlerine bayram tatili için giden ailenin bulunduğu otomobil TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden Adem Uz ve ailesinin bulunduğu Chevrolet marka 42 FNF 61 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Dağkent mevkii Ankara istikametine seyir halindeyken yanmaya başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören Uz, aracını sağ şeride çekerek ailesiyle birlikte aşağı indi.Uz ve ailesinin araçtan inmesinden kısa süre sonra otomobil alev alev yandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobildeki yangın söndürüldü. Uzun süre soğutma çalışmasının yapıldığı otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle 2 şeritten sağlanan trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tatil yolunda alev alev yanan otomobil küle döndü

Kaynak: İHA

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