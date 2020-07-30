Tatil yolunda alev alev yanan otomobil küle döndü Bolu'da, memleketlerine bayram tatili için giden ailenin bulunduğu otomobil TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alev yandı.

Bolu'da, memleketlerine bayram tatili için giden ailenin bulunduğu otomobil TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden Adem Uz ve ailesinin bulunduğu Chevrolet marka 42 FNF 61 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Dağkent mevkii Ankara istikametine seyir halindeyken yanmaya başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören Uz, aracını sağ şeride çekerek ailesiyle birlikte aşağı indi. Uz ve ailesinin araçtan inmesinden kısa süre sonra otomobil alev alev yandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobildeki yangın söndürüldü. Uzun süre soğutma çalışmasının yapıldığı otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle 2 şeritten sağlanan trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA