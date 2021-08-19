Tatil yolculuğu faciayla bitti: Anne ve 2 kızı trafik kazasında vefat etti
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Tatil yolculuğu faciayla bitti: Anne ve 2 kızı trafik kazasında vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tatil yolculuğu faciayla bitti: Anne ve 2 kızı trafik kazasında vefat etti Kayseri'de araçlarıyla kaza yapan aile Kozaklı'ya tatile gidiyormuş Kayseri'de hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ailenin Kozalık'ya tatile gittiği öğrenilirken, kazada anne ve 2...

Tatil yolculuğu faciayla bitti: Anne ve 2 kızı trafik kazasında vefat etti

Kayseri'de araçlarıyla kaza yapan aile Kozaklı'ya tatile gidiyormuş

KAYSERİ - Kayseri'de hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ailenin Kozalık'ya tatile gittiği öğrenilirken, kazada anne ve 2 kızı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karatay Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine tatile giden E.B. yönetimindeki 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan 8 kişi yaralanırken, anne Şerife Badem, kızları Fatma Badem ve Şerife Badem hayatını kaybetti. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz anne ve kızlarının cenazeleri de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tatil yolculuğu faciayla bitti: Anne ve 2 kızı trafik kazasında vefat etti
Tatil yolculuğu faciayla bitti: Anne ve 2 kızı trafik kazasında vefat etti
Tatil yolculuğu faciayla bitti: Anne ve 2 kızı trafik kazasında vefat etti
Tatil yolculuğu faciayla bitti: Anne ve 2 kızı trafik kazasında vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

Tatil yolculuğu faciayla bitti! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
Tatil yolculuğu faciayla bitti! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
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