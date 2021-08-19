Tatil yolculuğu faciayla bitti: Anne ve 2 kızı trafik kazasında vefat etti

Tatil yolculuğu faciayla bitti: Anne ve 2 kızı trafik kazasında vefat etti Kayseri'de araçlarıyla kaza yapan aile Kozaklı'ya tatile gidiyormuş Kayseri'de hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ailenin Kozalık'ya tatile gittiği öğrenilirken, kazada anne ve 2...