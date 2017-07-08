Tatil Yerine Üretimi Tercih Ettiler

HALİL ŞAHİN - İzmir'de, iş tecrübesi elde etmenin yanı sıra para kazanmak amacıyla yaz tatilini okullarda geçiren meslek liseliler, yıl sonuna kadar 7 milyon liralık sıra, masa ve ders tahtası gibi bazı eğitim araçları üretecek.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki 15 mesleki ve teknik anadolu lisesiyle, okullarda ihtiyaç duyulan ahşap ve metal yapımı eşya üretimi için protokol imzaladı.



Anlaşmanın ardından öğrendiklerini uygulama ve bu yolla da para kazanma imkanı bulan öğrenciler, sıradan masaya, ders tahtasından, okul idarecilerinin mobilya takımına, sehpadan kıyafet askılığına kadar 28 çeşit eşya üretimi gerçekleştiriyor.



Birçok yaşıtı tatildeyken çalışmayı tercih öğrenciler, bu emeklerinin karşılığında bir yandan iş tecrübesi edinirken diğer taraftan aylık bin 800 lira civarında para kazanıyor.



Protokol gereği, yaz tatili sürecinde yapılacak işler için ayrılan 1,5 milyon liralık bütçe, yıl sonuna kadar sürecek çalışmalarla 7 milyon lirayı bulacak.



-"Öğrencilerimize güvendiğimizi gösteriyoruz"



İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek liselerine "memleket meselesi" düşüncesiyle önem verdiklerini söyledi.



Meslek liselerinin gelişmesiyle ilgili sektörle de iç içe çalıştıklarını ifade eden Yahşi, "Kentteki okullarda kullanılacak ahşap ve metal yapımı eşyaları öğrenci üretimiyle karşılayacağız. Meslek liselerine olan güvenimizi göstermek açısından 7 milyon liraya yakın bir alımı bu okullardan yapacağız. Öğrencilerin gelir elde etmesi de önemli." dedi.



Yahşi, öğrencilerin elde ettikleri tecrübeyle kolaylıkla iş bulabileceğini dile getirdi.



Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ozan Dündar da yaz tatilinde tecrübe kazanmak için okulda çalışmaya başladığını söyledi.



Mesleğini çok sevdiğini dile getiren Dündar, yaz tatilinde yaptıkları çalışmalarla öğrendiklerini pekiştirdiğini vurguladı.



İş tecrübe kazanırken gelir de elde ettiklerini aktaran Dündar, "Tatil yerine okulda kalmayı seçmemin sebebi tecrübe kazanmak. Okuldan mezun olduktan sonra bu çalışmaların iş bulmamda katkısı olacağını biliyorum." diye konuştu.



Kamil Güçlüdal da okulda öğrendiklerini uygulama şansı bulduklarını belirtti.



Kendisini geliştirmek ve paraya ihtiyaç duyduğu için çalışmak istediğini ifade eden Güçlüdal, okuldan mezun olduktan sonra burada elde ettiği tecrübe sayesinde daha rahat bu iş bulabileceğine inandığını söyledi.