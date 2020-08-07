Tatil yapacağım diye kendinizi hasta etmeyin! Bayram ve yaz mevsimi nedeniyle tatil beldelerinde artan kalabalıkların yanı sıra ülke genelinde korunma tedbirlerindeki gevşeme, uzman hekimleri endişelendiriyor.

Pandemi sürecinin sona ermediğini, "Maske, mesafe ve hijyen" kurallarından asla taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Solunum Derneği TÜSAD; bu dönemde tatil yapacaklar için bir tavsiye listesi hazırladı. "Rehavete kapılmayalım" diyen TÜSAD, havuz ve deniz kullanımından eşya paylaşımına kadar birçok uyarıda bulundu.

Kurban Bayramı süreci ile birlikte yazın en sıcak mevsimi olan ağustos ayına girilmesi nedeniyle tatil yörelerinde yaşanan kalabalıklar ve ülke genelinde pandemi tedbirlerinin ihlal edildiğine ilişkin görüntüler, aylardır Covid-19 ile mücadele eden hekimleri endişelendirdi. Pandemiye karşı bilinen tek yöntem olan korunmanın göz ardı edilmesinin, tüm çaba ve emekleri boşa çıkaracağı, salgın kontrolünün tamamen kaybedileceği kaygısını taşıyan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), "Maske, mesafe ve hijyen kurallarının rehavete kapılmadan uygulanması hepimizin sorumluluğundadır, bu kurallardan asla taviz vermeyelim" çağrısı yaptı.

Bunun yanı sıra tatile gidecek ya da tatilde olan vatandaşlar için tavsiyeler listesi hazırlayan TÜSAD, deniz ve havuz kullanımından ortak eşya kullanımına kadar pek çok noktaya dikkat çekti. TÜSAD Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu tarafından hazırlanan listede, tatilden hasta dönmemek için şu uyarılara yer verildi:

MALZEMELERİNİZİ UNUTMAYIN

Gitmeden önce, sizin ve başkalarının sağlıklı kalmasına yardımcı olan en az yüzde 60 alkollü el dezenfektanı, dezenfektan mendil, kağıt havlu ve maske gibi malzemeleri yanınıza alın.

Hijyeni sağlamak amacıyla yeterli hijyen malzemesi (Sabun, el dezenfektanı, kağıt havlu vb.) bulundurun.

Deniz ve havuz kullanıcıları ile buralarda çalışanlar ellerini sık sık yıkamalı.

Sık kullanılan yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna dokunmaktan kaçınmak ve elleri su ve sabunla yıkamak ya da el antiseptiği kullanmak gerekir.

Özellikle yemek yemeden veya bir şeyler içmeden önce ellerinizi yıkamayı unutmayın.

Aynı şekilde yüzme alanına geldiğinizde ve sudan çıktıktan sonra ellerinizi en az 20 saniye sabun ve suyla yıkayın.

Sabun ve su yoksa, en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanı kullanın ve elleriniz kuruyana kadar ovalayın.

El dezenfektanları, eller görünür şekilde kirli veya yağlı olduğunda etkili değildir, bu yüzden uygulamadan önce kum veya kiri silin.

Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı. Mendil yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanın.

YETERLİ MESAFE YOKSA KAÇININ

İster su içinde ister dışarıda olun, havuzda veya denizde diğer kişilerle aranızda en az 1,5 metre mesafe koyun.

Şezlonglar arasındaki mesafe de en az 1,5 metre olmalı. Diğerlerinden 1,5 metre uzakta kalamayacağınız kalabalık yüzme alanlarından, plajlardan, havuzlardan, su oyun alanlarından ve SPA küvetlerinden kaçının.

Suda değilken mümkün olduğunca maske kullanın. Fiziksel mesafenin korunmasının zor olduğu durumlarda mutlaka maske takın.

Çocukların sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından bu alanlar ebeveyn gözetiminde kullanılmalı.

Havuz kenarı, basamaklar ve korkuluklar ile ortak kullanılan soyunma odaları ve buralardaki eşya dolapları, yıkanma ve dinlenme alanları, musluk, duş ekipmanları, şezlonglar, duş düğmeleri, kapı kolları gibi temas riskinin olduğu yüzeyler hastalığın bulaşması açısından risk taşıyor. Bu alanlar sıklıkla temizlenmeli.

Deniz ve havuz kullanıcıları ve buralarda çalışanlarda Covid-19 belirtileri varsa, Covid-19 testleri pozitif çıkmış veya son 14 gün içinde Covid-19 olan biriyle temas etmişlerse denizi ve havuzu kullanmamalı ve evden çıkmamalı.

ORTAK EŞYA KULLANIMINA DİKKAT

Diğer insanlar ile mümkün olduğunca eşya paylaşımı yapmayın.

Yiyecek, ekipman, oyuncak ve sarf malzemeleri gibi eşyaları sizinle birlikte yaşamayan kişilerle paylaşmaktan kaçının.

Sterilize ve dezenfekte edilmesi zor olan ve yüzle temas eden nesneler (Deniz gözlüğü, burun klipsleri vb.) birlikte kullanmayın.

Havuzlarda toplu egzersiz, dalış dersleri vb. uygulamalar yapılmamalıdır.

GÜVENDE OLMAK İÇİN KURALLARA UYUN

TÜSAD Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Uzman Dr. Nur Şafak Alıcı, "Covid-19'un yayılmasını önleyen davranışlara özel önem verilmesi" gerektiğini vurgularken, şu değerlendirmeyi yaptı: "Covid-19'a neden olan virüsün insanlara havuzlardan ve denizden bulaşması yönünde bir saptama yok. Ancak, çok sayıda kullanıcının aynı anda bulunabildiği ortamlar, Covid-19 bulaşması açısından risk taşıyor. Covid-19 açısından güvende olmak için buralardaki kalabalık alanlardan uzak durulmalı, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmelidir. Grubumuzun hazırladığı bu tavsiyeler listesi güvenli bir tatil açısından büyük önem taşıyor."

Kaynak: Bültenler