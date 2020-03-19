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Anadolu Ajansı, Ziya Selçuk, Selçuk, Teknoloji

Tatil Uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Açıklama Yaptı!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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19.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:33
Tatil Uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Açıklama Yaptı!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziya Selçuk: "Okula Hiç Dönmemeye de Hazırız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Okula hiç dönmemeye de yarın dönmeye de hazırlıklıyız. Televizyonda eğitimle tam bir eğitim söz konusu olmaz, bunun farkındayız fakat tedbirimizi almak zorundayız. Televizyonda vereceğimiz eğitim aynı zamanda geçmiş konularla, yüz yüze eğitimle de bağlantılı olacak. Dün itibarıyla 900 milyon öğrenci okulda değil. Bütün dünyada 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor. Bu sayı artacak" dedi.

Selçuk açıklamasında tatil hakkında şunları söyledi:

"Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin bizim hazırlıklarımız var, senaryolarımız var. Bütün vatandaşlar şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukunu her zaman koruruz. İkinci hafta tatil değil uzaktan eğitim. Uzayıp uzamaması, Bilim Kurulu'nun alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak."

Ziya Selçuk uzaktan eğitim ve sınavların ertelenip ertelenmeyeceği hakkında şu cümleleri kurdu:

"Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon çünkü internet erişimiyle ilgili bazı sınırlılıklar var. Bütün ekip ve içerikler hazır, çekimler bitti. Uzaktan eğitim dersleri Pazartesi 09.00'da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır.

Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var. Mesela sanal sınıflar. Bunların takvimi, hangi ilde ne zaman, hangi saatte açılacak, bunların hepsi hazır ve yayınlanacak. Bizim elimizde şu anda 3 tane sınav paketi var. Bu hazır, ben desem ki 'Bu paketi 5 dakika sonra hayata geçirelim', geçirebiliriz. (LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı."

Sizler yapılan açıklamalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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