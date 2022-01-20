TATIL Token'ı, Bitexen'de başlıyor

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, bugün saat 13.00'te Tatilbudur.com'un TATIL Token'ını sunacağını duyurdu.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, TATIL Token ön satışını başlatacağını açıkladı. Serbest piyasada fiyatlanan sosyal token TATIL Token'ın ön satışı, 12 ay kilitli ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen'de gerçekleştirilecek.

"FİNTEK ALANINDAKİ GELİŞMELERİ KULLANICILARIMIZLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "25 yıllık tecrübelerini yeni nesil teknoloji ile birleştiren Tatilbudur.com ile böyle bir iş birliği gerçekleştirmiş olmaktan mutluyuz. Bitexen olarak farklı sektörlerde, FinTek alanındaki gelişmeleri kullanıcılarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. TATIL Token, Tatilbudur.com ekosistemi içerisinde kullanıcılarının sadakat programlarından faydalanmasını sağlayan blokzincir temelli bir varlıktır. Kullanıcılar, Tatilbudur ürünlerinde; otellerde erken rezervasyon öncesinde ilave indirimle ön satışa erişim hakkı, ayrıcalıklı indirimler ve ürün bazlı indirimlerden yararlanma imkanı, uçak bileti alımlarında hizmet bedeli indirimleri ve indirimli transfer hakları, konserlere özel etkinliklerde özel indirimler ve katılım limitlerinde öncelik gibi birçok avantaja erişebilecekler" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri