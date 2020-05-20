Tatil taleplerinde yüzde 100'lük artış Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, tatil taleplerinde bir önceki haftaya göre bu hafta yüzde 100'lük artış olduğunu belirterek, "Hava yollarının uçuşlarının başlaması, kara yollarının açılmasıyla talep daha fazla artacak.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, tatil taleplerinde bir önceki haftaya göre bu hafta yüzde 100'lük artış olduğunu belirterek, "Hava yollarının uçuşlarının başlaması, kara yollarının açılmasıyla talep daha fazla artacak. 10 Haziran itibarıyla iç turizmin hareketliliğinin başlayacağını, 28 Haziran itibarıyla geçen seneki rakamlara kavuşacağını, temmuz ve ağustosta geçen seneden fazla Türk konaklamasının olacağını düşünüyorum." dedi.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar ve Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu online basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Mete Vardar, 2020'nin beklentilerin çok üstünde başlayan bir sene olduğunu, ancak sektörün pandemiden ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

27 Mart'ta ofisleri kapattıklarını ifade eden Vardar, "28 Mayıs'ta ofisimizi açacağız ve iş yerimize döneceğiz. Hijyen ve sağlıkla ilgili tedbirlerimizi alırken, belirli kadro ile acentelerimizle açılıyoruz, daha sonra tahminim 10 Haziran'a kadar tüm kadro ile işbaşı yapmış olacağız." diye konuştu.

Vardar, yaklaşık 11 bin Jolly misafirine anket yaptıklarını aktararak, anket sonuçlarının umutlarını artırdığını dile getirdi.

28 Ekim 2019'da erken rezervasyon kampanyasına başladıklarını 1 Mart'a kadar yoğun talep aldıklarını, 15 Mart itibarıyla işlerin düştüğünü, 25 Mart itibarıyla hizmet sektöründeki seyahat acentelerinin sıfır ciro yapmaya başladığını aktaran Vardar, şunları kaydetti:

"Toplam yıl ciro hedefimizin yüzde 32'sini yapmıştık. İşler durduktan sonra misafirimizin belirli kısmı kupon olarak daha sonra tatillerini kullanmak istediler. Nisan konaklaması 200 TL olan misafirimize 600-700 TL olan temmuz, ağustos konaklamasıyla fiyat farksız değişiklik yaptık. Bu müthiş talep gördü. 15 Haziran'a kadar seyahat satın almış misafirlerimizin yüzde 60'ı tarih değişikliklerini kabul etti. Geri kalan misafirler farklı sebeplerle iade talep etti."

"Bu hafta itibarıyla nisan ve mayısta konaklamasını gerçekleştirmemiş misafirlerin iadesine başlıyoruz"

Vardar, yüzde 3-yüzde 4 karlılıkla hizmet veren seyahat acentelerinin bu süreçte, kendilerinde olmayan bir paranın mesuliyetini almış olduğunu anlatarak, "Misafirlerimizin bütün iadelerini yapacağız ama bunu bir sıraya koyduk. Bu hafta itibarıyla nisan ve mayıs aylarında konaklamasını gerçekleştirmemiş misafirlerin iadesiyle başlayıp daha sonra da tüm iadeleri yapacağız. Tüm misafirlerimizin gönlünü alacağız." diye konuştu.

Otobüs kapasitelerini düşürdüklerini, aileye ve kişiye özel programları, küçük gruplara özel programları yaptıklarını aktaran Vardar, hijyene önem verdiklerini söyledi.

Vardar, önemli turizm hareketliliği beklediklerini anlatarak, "Jolly olarak çalıştığımız bir, iki otel haricinde herkes otelini açma düşüncesinde. Güney bölgelerindeki otellerin yüzde 60'ının 1 Temmuz gibi açılacağını düşünüyorum." dedi.

Vardar, taleplerde bir önceki haftaya göre bu hafta yüzde 100'lük artışın olduğunu belirterek, "Bu çok önemli bir veri, gün geçtikçe artacaktır. Hava yollarının uçuşlarının başlaması, kara yollarının açılmasıyla talep daha fazla artacak. 10 Haziran itibarıyla iç turizmin hareketliliğinin başlayacağını, 28 Haziran itibarıyla geçen seneki rakamlara kavuşacağını, temmuz ve ağustosta geçen seneden fazla Türk konaklamasının olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de tatil kampanyası başlatalım"

Vardar, tatilin en iyi antibiyotik olduğuna inandığını, iç pazarın önemini sadece kriz dönemlerinde değil her zaman bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizm Tanıtım Fonu kuruldu, şimdi tam yeri. Türkiye'de tatil kampanyası başlatalım, sloganı da ben atmış olmayayım, 'Reçeteye tatil yazsınlar'. İnsanlara tatilin önemini bir kez daha anlatmaya çalışalım. Tatil bir ihtiyaçtır, lüks değildir. 5,5-6 milyon sayılarını 10 milyona çıkarırsak birçok otelin derdini de çözmüş oluruz. Yurt dışından gelen turist en erken 1 Ağustos itibarıyla gelecek gibi gözüküyor, büyük talep öngörmüyoruz. Belki yurt dışından ekim ve kasımı kazanabiliriz."

"Kültür turlarına daha da ağırlık vereceğiz"

Vardar, Türkiye'nin en çok kültür turu operasyonunu gerçekleştiren seyahat acentesi olarak pandemi sonrasında kültür turlarına daha da ağırlık vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim, 27 farklı şehirden hareket eden 68 farklı programımız bulunuyordu. Şimdi bu sayıyı 54 şehirden hareket eden 113 farklı programa çıkarıyoruz. Burada misafirlerimizin sağlığı için tur kapasitelerini 45'ten 22 koltuğa küçülttük. Tüm tur programlarımızda açık hava programlarının zamanlarını artırdık, otobüs içinde geçirilen zamanlamalara limitler getirdik. Tüm araçlarımızın hijyen standartlarına göre güne başlamadan önce hijyenik dezenfeksiyonu yapılacak. Tüm misafirlerimize tur esnasında kullanmaları için hijyen setleri de hazırladık."

Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar da "Covid-19 salgın süreci, teknolojinin hayatımızda çok önemli bir yeri olduğunu gösterdi. Teknolojiye yatırım yapan ve en çok maddi kaynak yaratan şirketlerin başında yer alıyoruz, burada 100 kişilik bir ekip ile çalışıyoruz. Teknoloji yatırımlarını gerçekleştirmeyen şirketler zamanla yok olup gidecekler. Fakat hiçbir zaman turizmde insan faktörünün önemini unutmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Vardar, ayrıca yeni dönemde Türkiye'de ilk olacak "görüntülü rezervasyon uygulamasını" devreye sokacaklarını bildirdi.

"Gözde destinasyonlar yine Akdeniz ve Ege olarak görülüyor"

Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu, yaptıkları ankete göre, katılımcıların yüzde 62'sinin 2020 yılı için tatil planının olduğunu söylediğini, geri kalan yüzde 38'inin ise pandemiyi neden olarak gösterdiğini kaydetti.

Tatil için tarih tercihine ilişkin soruya katılımcıların yüzde 19'unun haziranda tatile çıkacağı yanıtını verdiğini aktaran Develioğlu, "Ağırlık yüzde 31 temmuz, yüzde 35 ağustos, yüzde 15'i ise eylül ve sonrası şeklinde dağılıyor." dedi.

Develioğlu, katılımcıların yüzde 45'i kendi aracını, yüzde 34 uçak, yüzde yüzde 18'i otobüs, geri kalanın da kiralama şeklinde ulaşım aracı tercih edeceğini aktararak, ankete göre pandeminin tatil süresi tercihlerine etkisinin olmadığının görüldüğünü bildirdi.

Katılımcıların yüzde 58'i yurt içi otel konaklamayı, yüzde 7'si yurt dışına çıkmayı, yüzde 20'si kültür turlarını tercih ettiğini belirten Develioğlu, "Farklı tatil alternatif modellerinin artışta olduğunu gözlemliyoruz. Villa kiralama ve karavan gibi alternatiflerin yüzde 6'lık misafir kitlesi bulunuyor. Misafirlerimizin yüzde 50'si Akdeniz, yüzde 44'ü Ege, yüzde 3 Karadeniz ve diğerleri olarak devam ediyor. Gözde destinasyonlar yine Akdeniz ve Ege olarak görülüyor." diye konuştu.

Develioğlu, katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ının tatil köyü ve resort otel, yüzde 22'nin butik otelleri seçeceğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 25'inin otel sertifikasyonuna önem verdiğini belirten Develioğlu, yüzde 22'sinin geniş dış mekanların bulunmasını, yüzde 18'inin tesis doluluk oranının yüzde 50 ile kısıtlı tutulmasını, yüzde 16'sının ise alakart yemek fonksiyonunu önemsediğini dile getirdi.

Develioğlu, bu sene yurt dışına tatile çıkacağını belirten yüzde 7'lik kısma hangi destinasyonları tercih edeceklerini sorduklarında yüzde 77'sinin Avrupa'yı tercih edeceğini söylediğini ve bu sonuca şaşırdıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA