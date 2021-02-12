Tatil süresince öğrencilerinin evlerine kitap ve test seti taşıdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tatil süresince öğrencilerinin evlerine kitap ve test seti taşıdılar

12.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:41
Tatil süresince öğrencilerinin evlerine kitap ve test seti taşıdılar

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Yeniyer beldesi Ahmetfakılı İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, salgın döneminde öğrencileri evlerinde ziyaret ederek kitap ve test seti dağıtıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Yeniyer beldesi Ahmetfakılı İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, salgın döneminde öğrencileri evlerinde ziyaret ederek kitap ve test seti dağıtıyor.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, AA muhabirine, öğretmenlerin salgın döneminde özverili çalıştığını belirterek, öğretmenlere teşekkür etti.

Kaya, kırsal mahallede görev yapan Ahmetfakılı İlk ve Ortaokulu öğretmenlerinin, zor şartlarda sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olmak, onları yönlendirmek için fedakarca çalıştıklarını belirterek, "Öğretmenlerimiz çevrelerinden temin ettikleri kitap ve testleri öğrencilerimizin evlerine kadar götürüp kendilerine teslim etti. Öğrencilerimiz de kitapları okuyarak, testleri çözüp sınavlarda başarı elde edecektir." dedi.

Okul Müdürü Murat Güngör de öğretmen Hakan Özbay ile birlikte Türkiye genelinde tanıdıkları kişi ve kurumlarla iletişime geçtiklerini, herkesin kendilerine bu konuda hediye kitap ve test gönderdiğini belirtti.

Öğrencilerin bu ortamda internet üzerinden sınavlara hazırlandığını, interneti olmayan öğrencilerin sıkıntı yaşadığını dile getiren Güngör, "Sınavlara hazırlanan öğrencilerimize ODTÜ Grubu, Pazarören Mezunları Grubu, hakimler ve öğretmenlerden temin ettiğimiz 100 kitap seti, 50 civarında test setini öğrencilerimize ulaştırdık. Eğitime destek veren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Meral Akşener Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Beren Saat Cem Yılmaz Hande Erçel
Spor Ömer Ali Mesut Özil Arda Turan Deniz Türüç Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tatil süresince öğrencilerinin evlerine kitap ve test seti taşıdılar - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 15:04:50. #1.16#
title