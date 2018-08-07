Tatil Süreci Boyunca Görevde Olacağız

Fındık hasat sezonunun gelmesi ve köylerde nüfusun artmasıyla oluşan su sıkıntılarına yardımcı olmak ve halkın mağduriyetini gidermek adına Tirebolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinin gelen taleplere anında cevap verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak " Kuraklıktan dolayı bazı köylerimizde vatandaşlarımız su sorunu yaşamaktaydı. Fındık hasat sezonu olması sebebiyetiyle halkımızın mağdur olmaması adına İtfaiye Müdürlüğümüze ait bir tankerimizi görevlendirdik. Gelen taleplere anınca cevap veriyor, depolara su basıyoruz. Tirebolu Belediyesi olarak halkımıza her alanda hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Gurbetçi vatandaşlarında gelmesiyle İlçe nüfusunun oldukça arttığını, Tirebolu Belediyesi olarak çalışmaları daha yoğunlaştırdıkları ifade eden Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak "Önümüzde 9 günlük bir Kurban Bayramı tatili olacak. Bu süre zarfında İlçe nüfusunun oldukça artacağını tahmin ediyoruz. Belediye olarak halkımızın yaşayacağı tüm mağduriyette yanında olacağız. Belediyemize iletişim numaralarımızdan, Beyaz masamızdan ve sosyal medya üzerinden halkımız ulaşabilir, aksaklıkları iletebilir" dedi.