Tatil stili Morhipo'da

Morhipo Beach koleksiyonu bayram tatilini sahillerde geçireceklere stil vadediyor.

Morhipo Beach koleksiyonu bayram tatilini sahillerde geçireceklere stil vadediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, deniz, kum ve güneşin mükemmel tamamlayıcısı yaz parçaları Morhipo ile plajlara iniyor.

Mayo ve bikinilerin yanı sıra kimono ve pareoların da yer aldığı Morhipo.com 2021 beachwear koleksiyonu ile bu tatilde sahiller podyuma dönüşecek.

Pembe, turuncu, kırmızı, sarı ve mavi gibi yaz renklerinin ön planda olduğu koleksiyonda desenli ve desensiz parçalar renklerin enerjisini plajlara taşıyor. Yakıştır - karıştır, tek renkli ve desensiz parçalarla desenli ve renkli parçaların kombinlendiği koleksiyon, aykırı ve modern kombinleri oluşturmaya fırsat sunuyor.

Klasikten vazgeçemeyenler için marin stilinin kilit parçası lacivert, beyaz mayo ve bikiniler öne çıkarken, çizgili parçalar ile siyah parçalar iddialı kesim ve modelleri ile koleksiyonda yer alıyor.

Plaj stili denilince akıllara ilk mayo ve bikiniler gelse de plaj elbiseleri, pareo ve kimonolar da plaj tarzının güçlü bir tamamlayıcısı olarak dikkati çekiyor.

Bu sezon batik desenler, volan ve püskül detayları plaj elbiselerinde ön plana çıkıyor. Morhipo.com, sahillerde farkını ortaya koymak isteyenlere ise desenli, işlemeli keten ya da örgü kimonolardan oluşan geniş bir seçki sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız