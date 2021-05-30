Tatil sezonu Bodrum'da açtı

'Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Züleyha'sı Hilal Altınbilek, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün bir otelin plajında görüntülenen 30 yaşındaki oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hilal Altınbilek, tatil sezonunu bu yıl da Bodrum'da açtı. Önceki gün Mandarin Otel'in plajında objektiflere yansıyan güzel oyuncu, fiziğiyle büyüledi. Kız arkadaşıyla birlikte tatil sezonunu açan 30 yaşındaki Altınbilek, denize iskeleden girmeyi tercih etti.

Örgülü saçları ve güneş gözlüğüyle yaptığı deniz keyfi sonrası iskeledeki şezlonglara uzanıp güneşlenen oyuncu, meraklı bakışların odak noktası oldu. Oynadığı dizi sezon finali yapan Hilal Altınbilek, sezonun yorgunluğunu yüzerek, güneşlenerek ve kitap okuyarak çıkardı.

Güzel havanın tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, plajda arkadaşıyla sohbet ederken objektiflere böyle yansıdı.

Kaynak: Snob Magazin