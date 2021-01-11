Tatil ne zaman? 15 tatil ne zaman? Bakanlık okulların tatil olacağı tarih açıkladı

Tatil ne zaman? 15 tatil ne zaman sorusu merak edilmeye devam ediyor. Corona virüsü pandemisi sebebiyle okullar tüm kademeler için kapatılmış ve milyonlarca öğrenci eğitimlerini online olarak yapmaya başlamıştı. Bakanlık, üç hafta sürecek yarıyıl tatilinin 23 Ocak Cumartesi günü itibariyle başlayacağını duyurdu.

15 tatil - Öğrenciler ilk eğitim döneminde 22 Ocak tarihinde son kez ders yapacak ve karnelerini alacak. İki hafta olarak planlanan yarıyıl (sömestr) tatili üç hafta sürecek ve öğrenciler 15 Şubat Pazartesi günü tekrardan ders başı yapacak. İkinci dönemde bir hafta yapılması planlanan ara tatil ile bu seneye mahsus olmak üzere olmayacak.

TATİL NE ZAMAN? (YARIYIL)

MEB'den gelen açıklamaya göre 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı.

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YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son yaptığı açıklamada okullarda online eğitimin 22 Ocak'a kadar süreceğini açıkladı. 15 Şubat'ta başlayacak okulların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği ise henüz belirsiz. Bakanlık, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapacakları görüşmeler ve corona virüsü vakalarının son durumuna göre kararını verecek.

KARNELER DAĞITILACAK MI?

Bakan Selçuk, 22 Ocak'ta başlayacak sömestr tatili öncesi öğrencilere dijital karne verilip verilmeyeceği sorusunu, şu şekilde yanıtladı:

"Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.''