"Tatil kredisi başvuruları arttı"
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"Tatil kredisi başvuruları arttı"

'Tatil kredisi başvuruları arttı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi süreci ile farklı alanlarda yoğunlaşan kredi ihtiyaçları, özellikle yaz aylarının gelmesi ve vatandaşların psikolojik olarak bir nebze de olsa uzaklaşma, yakınlarını görme ihtiyacı ile tatil kredisi başvurularında artışa yol açtı.

Pandemi süreci ile farklı alanlarda yoğunlaşan kredi ihtiyaçları, özellikle yaz aylarının gelmesi ve vatandaşların psikolojik olarak bir nebze de olsa uzaklaşma, yakınlarını görme ihtiyacı ile tatil kredisi başvurularında artışa yol açtı.

Normalleşme sürecine doğru atılan adımlar, kademeli olarak açılan sosyal alanlar ve okulların kapanması ile başlayacak yaz tatili ve yaklaşan bayram; tüketicilerin tatil kredisine olan ilgisini artırdı.

Hangikredi'nin CEO'su Oray Durmazoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "2021 yılı ekonomi anlamında değişik ve öngörülemez devinimlerin yaşandığı bir yıl oldu. Pandemi süreci ile farklı alanlarda yoğunlaşan kredi ihtiyaçları, özellikle yaz aylarının gelmesi ve vatandaşların psikolojik olarak bir nebze de olsa uzaklaşma, yakınlarını görme ihtiyacı ile tatil kredisi başvurularında fark edilir bir ivmeye yol açtı. Bu beklediğimiz bir durumdu. Bu yıl özellikle bankaların buna yönelik hazırlayacağı özel paketlerle iç turizmin bir nebze de olsa nefes alacağına inanıyoruz Geçtiğimiz yıl 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bu kredi türünü öne çıkarmıştı. Bu yıl çok sayıda özel banka da ihtiyaç kredisi kapsamında tatil kredisi kampanyası yapıyor. HangiKredi'de tatil kredisi için yapılan aramalar da bir önceki aya göre yüzde 164 artış gösterdi. Turizm şirketleri de iptal garantili tur ve otel rezervasyonlarına ağırlık vererek, bu sürece destek veriyor".

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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