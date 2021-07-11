Tatil köyü değil, okul bahçesi

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin, 7 ilçedeki 7 noktaya uyguladığı 'Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar' projesiyle, okul bahçeleri tatil köyüne döndü.

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin, 7 ilçedeki 7 noktaya uyguladığı 'Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar' projesiyle, okul bahçeleri tatil köyüne döndü. Okul bahçelerine kurulan portatif havuzlarda çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verildi, isteyenler de su parkında eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde çocuklar için örnek bir projeyi devreye aldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen 'Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar' projesi kapsamında, Osmangazi'de Pilot Sanayi İlkokulu, Nilüfer'de Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu, Yıldırım'da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Mudanya'da Mütareke İlkokulu, Yenişehir'de Aydoğdubey İlkokulu, Orhangazi'de Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu ve Mustafakemalpaşa'da Mustafakemalpaşa Ortaokulu bahçesine portatif yüzme havuzu kuruldu. Yarı olimpik yüzme havuzlarına yakın olarak 12x24 metre ebatlarında ve 1,20 metre derinliğindeki havuzların yanı sıra aynı alana çocukların yaz tatilini keyifli bir atmosferde geçirebilmeleri için oyun ve spor alanları oluşturuldu. Geçen hafta başlayan ve 25 Ağustos'a kadar devam edecek proje kapsamında uzman eğitmenlerle 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

'ÇOCUKLARIMIZ DAHA FAZLA SPORLA BULUŞSUN İSTİYORUZ'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Pilot Sanayi İlkokulu bahçesinde çocukların havuz keyfine eşlik etti. Yüzme yarışı yaptırıp, kazananları tişörtle ödüllendiren Aktaş, çocuklarla ve aileleriyle de sohbet etti. Pandemi sürecinde birçok etkinliği dijital ortama taşımak zorunda kaldıklarını belirten Aktaş, normalleşmeyle, pandemi tedbirlerini de göz önünde bulundurup, açık hava etkinliklerini başlattıklarını söyledi. Şehrin farklı noktalarında yüzme havuzları olduğunu ancak daha geniş kitlelere ulaşmak için 'Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar' projesine başladıklarını anlatan Aktaş, "Buradaki coşku ve heyecan gerçekten görülmeye değer. Çocuklarımız çok mutlu. Farklı yaş kategorilerine göre uzman eğitmenlerimiz tarafından yüzme eğitimleri de veriliyor. Normalleşme süreciyle birlikte çocuklarımız daha fazla sporla buluşsun istiyoruz" dedi.AKTAŞ'TAN MUDANYA MESAJIProje kapsamında 7 ilçedeki okul bahçelerine yüzme havuzları kurulduğunu hatırlatan Aktaş, Mudanya ilçesi için ayrı bir parantez açtı. Büyükşehir Belediyesi tarafından dönemin Mudanya Belediye Başkanı ile yapılan sözleşmeyle 2016 yılında ilçeye bir yüzme havuzu kazandırıldığını dile getiren Aktaş, "Fakat Mudanya Belediyesi 2019 yılında mahkemeye müracaat ederek, bütün binasını biz yapmamıza rağmen yüzme havuzunu elimizden aldı. Fakat hala faal değil, hala çalışmıyor. Ama biz çocuklarımızın oradaki ihtiyacını karşılamak için bu proje kapsamında Mudanya'ya da havuz kurduk. Yeter ki çocuklarımız mutlu olsun" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle uzun süre havuz ve denizlerden uzak kalan çocuklar, okul bahçesinde havuzla buluşmanın keyfini çıkardı, veliler de bu projeyle önemli bir ihtiyacın karşılandığını belirterek, Aktaş'a teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural