'Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende' tanıtım filmi
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'Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende' tanıtım filmi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi ziyarete gelen bir ailenin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında havalimanından itibaren yaşayacağı bütün deneyimlerin aktarıldığı kısa tanıtım filminin 'GoTurkey' hesabında ve 17 ülkede dijital platformlarda yayınlandığını duyurdu.

'Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende' tanıtım filmi
27.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:10

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi ziyarete gelen bir ailenin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında havalimanından itibaren yaşayacağı bütün deneyimlerin aktarıldığı kısa tanıtım filminin 'GoTurkey' hesabında ve 17 ülkede dijital platformlarda yayınlandığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'yi ziyarete gelen turistlerin yaşayacağı bütün deneyimlerin aktarıldığı 1 dakikalık kısa tanıtım filminin Türkiye'nin dijital mecralardaki tanıtım platformu olan 'GoTurkey' hesaplarından paylaşıldığı belirtildi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un da sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım filminin Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkede yine dijital platformlarda yayınlanmaya başlandığı belirtilerek, "Önümüzdeki günlerde kamu spotu olarak televizyon kanallarında da yayınlanacak olan filmde Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin yanı sıra Aspendos'tan Perge Antik Kenti'ne Türkiye'nin eşsiz tarihi mirasının ve doğal güzellikleri de izleyicisine aktarılıyor. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un başlattığı diplomasi trafiğinin ardından geçtiğimiz hafta Antalya'da ağırlanan ve Türkiye'de tatili her aşamasıyla yerinde deneyimleme imkanı bulan büyükelçiler ile uluslararası basından sonra bu kısa tanıtım filmiyle tatilcilerin evlerine, cep telefonlarına ulaşılması hedefleniyor" denildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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