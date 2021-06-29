Tatil için Türkler Bodrum'u, yabancılar ise Fethiye'yi tercih ediyor

Yapılan araştırmaya göre, tatil için Türkler Bodrum'u, yabancılar ise Fethiye'yi tercih ediyor.

Yapılan araştırmaya göre, tatil için Türkler Bodrum'u, yabancılar ise Fethiye'yi tercih ediyor.

Medya Takip Merkezi (MTM) yerli ve yabancı medyada en çok konuşulan Türk turizminin gözbebeği tatil beldelerini araştırdı. Araştırma sonucuna göre; Türkler Bodrum'u yabancılar ise Fethiye'yi tercih ediyor. Oldukça popüler turizm destinasyonlarına sahip olan Türk turizm sektörü, Türkiye'nin aşılama konusundaki başarılı çalışmaları ve beraberinde ülkelerin normalleşme sürecine girmesiyle yeniden bir canlanma döneminin kapılarını aralamış durumda. Turizm sektöründe beklenen yoğunluk sonrası, Türkiye'deki popüler tatil beldeleri de gündemdeki yerini aldı. Zira; Türkiye'nin gözde tatil beldeleri yurtiçi ve yurtdışı basınının da ilgi odağında.

EN ÇOK KONUŞULAN TATİL BELDELERİ SIRALAMASI

MTM tarafından 10 bini aşkın basın, TV, internet ve sosyal medya mecrasında yapılan taramalara göre; tatil haberlerinde artışın gözlendiği 24.05.2021 - 24.06.2021 tarihleri arasında gündeme en çok gelen tatil beldesi, 29 bin 4 haber ile Bodrum oldu.

Son yıllarda, ünlü simaların da uğrak yeri haline gelerek popülerliğini arttırmaya devam eden Çeşme ise, 10 bin 583 haber ve sosyal medya paylaşımına konu olarak ikinci sıraya yerleşti.

Tatil denince akla ilk gelen bölgelerden olan Akdeniz'in, en popüler beldelerinden Alanya ise, 9 bin 354 haber ve sosyal medya paylaşımında yer alarak listeye 3'üncü sıradan giriş yaptı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kendisine yer bulan Pamukkale de tatil için en çok konuşulan beldeler arasında yer aldı. Gerek travertenleri gerekse antik havuz, kaplıca gibi birçok turizm figürü ile popülerliğini koruyan Pamukkale, 7 bin 325 haber ile listenin 4'üncü sırasına adını yazdırdı.

Hem yerli hem yabancı turistin yoğun olarak tercih ettiği bir diğer turizm beldesi olan Marmaris de en çok konuşulan tatil bölgelerinden biri oldu. Çok sayıda plajı, kalesi ve arkeoloji müzesi ile her daim popüler olan Marmaris, son 1 ay içinde 6 bin 977 habere ve sosyal medya paylaşımında kendisini göstererek listenin 5'inci sırasında yer aldı.

PANDEMİ BODRUM'UN CAZİBE MERKEZİ OLMASINI ÖNLEYEMEDİ

Sanat ve sosyete camiasının tatil için en çok tercih ettiği tatil beldelerinden biri olan Bodrum, diğer mecralarda olduğu gibi televizyonda da bin 159 haber ile en fazla konuşulan bölge olurken, en yakın rakibi olan Kaş ise, 496 haber ile listenin 2'nci sırasında yer aldı.

Bir aylık süre zarfında konu ile ilgili 23 haberin yer aldığı yerel gazeteler; aynı dönemde 16 haber yapan ulusal gazetelere göre popüler tatil beldelerine yüzde 44 daha fazla habere yer vermiş görünüyor.

Televizyon kanallarının tatil beldeleri haberleri performansına bakıldığında ise; konu ile ilgili 3 bin 324 haber yayınlandığı görüldü. Yazılı basın mecralarının konuya toplamda 378 haberde yer verdiği gözlenirken, TV'den yüzde 779 daha az haber yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

YABANCI BASININ GÖZDESİ FETHİYE OLDU

Türk turizmi, dünya genelindeki popülerliğini her geçen gün arttırmasıyla, küresel sosyal medya mecralarında da çok konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl 12,7 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapan Türkiye, aşılama hızıyla birlikte dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.

Konuya dair, MTM'nin profesyonel sosyal medya takip servisi DigiLup verilerine göre, Türk turizm beldeleri, global çaptaki sosyal medya mecrasında, Türkiye'ye göre yüzde 83 daha az konuşulsa da 14 bini aşkın yorum ve paylaşıma konu oldu. Yabancı turistin en çok ilgi gösterdiği Fethiye, 3 binden fazla paylaşıma konu olurken, Türkiye'nin en popüler tatil beldesi Bodrum ise, 2 bin 500'den fazla konuşularak listenin 2'nci sırasında yer aldı. 2 bin 500'i aşkın paylaşım ile Pamukkale'nin 3'üncü olduğu listede; Alanya ise 2 bin 400 paylaşım ile en çok konuşulan 4'üncü bölge oldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı