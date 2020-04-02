Tatil için gelen Hollandalı 2 turist kontrol noktasından geriye döndürüldü
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Antalya, turist, Yerel

Tatil için gelen Hollandalı 2 turist kontrol noktasından geriye döndürüldü

Tatil için gelen Hollandalı 2 turist kontrol noktasından geriye döndürüldü Kaş ilçesinin giriş-çıkışlarında oloğanüstü denetim Antalya'nın Kaş ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin giriş ve çıkışlarında yapılan kontrole takılan 2 Hollandalı turist, tatile geldiklerini söyledi.

02.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:30
Tatil için gelen Hollandalı 2 turist kontrol noktasından geriye döndürüldü

Tatil için gelen Hollandalı 2 turist kontrol noktasından geriye döndürüldü

Kaş ilçesinin giriş-çıkışlarında oloğanüstü denetim

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin giriş ve çıkışlarında yapılan kontrole takılan 2 Hollandalı turist, tatile geldiklerini söyledi. Turistler, il sınırına alınmadan, geriye döndürüldü.

Ülke genelinde Şehirlere giriş ve çıkışlarda yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri arttırılarak, şehir dışından gelen araçlar durdurulup yolcuların ateş ölçülüyor. Cihazlarla ateş kontrolü yapıldıktan kişiler kayıt altına alınıyor. Kaş ilçesinin ise giriş ve çıkışlarında da jandarma ve bölge trafik ekipleri eşliğinde önlemler alınıyor. Kontrol noktalarında, ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri de hazır bulunuyor. Kaş'a gelen vatandaşların önce ateşleri ölçülüyor, ardından da ikametlerine yönlendiriliyor. Ateşi 37'nin üzerinde olan vatandaşlar ise sağlık kuruluşlarına sevk ediliyor.

Bugün yapılan kontrolde, 2 Hollandalı turist pasaportları ve kimliklerini vererek, tatile geldiklerini söyledi. Turistler, il sınırına alınmadan, geriye döndürüldü.

Tatil için gelen Hollandalı 2 turist kontrol noktasından geriye döndürüldü

Kaynak: İHA

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Tatil için gelen Hollandalı 2 turist kontrol noktasından geriye döndürüldü
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