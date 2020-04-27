Tatil için geldikleri Antalya'da paraları biten Ruslar, soluğu konsoloslukta aldı Tatil için geldikleri Antalya'da paraları biten Ruslar, soluğu konsoloslukta aldı Ülkelerine geri dönmek isteyen Ruslar', olumsuz cevap alınca konsolosluk önünde hatıra fotoğrafı çekindi Antalya'ya 35 gün önce tatil için geldiklerini söyleyen Rus turistler, paraları bitince ülkelerine...

Tatil için geldikleri Antalya'da paraları biten Ruslar, soluğu konsoloslukta aldı

Ülkelerine geri dönmek isteyen Ruslar', olumsuz cevap alınca konsolosluk önünde hatıra fotoğrafı çekindi

ANTALYA - Antalya'ya 35 gün önce tatil için geldiklerini söyleyen Rus turistler, paraları bitince ülkelerine geri dönemedikleri gerekçesiyle Rus Konsolosluğuna gelerek yardım istedi. Olumsuz cevap alan Ruslar, konsolosluğun önünde hatıra fotoğrafı çekinerek durumu protesto etti.

Antalya'ya tatil için yaklaşık 35 gün önce gelen 400 kişiye yakın Rus kafile, paraları bitince ülkelerine dönmek istedi. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırların kapatılmasıyla Antalya'da kalan Rus turistlerden 5 kişilik bir grup, bugün Rus Konsolosluğu'na gelerek ülkelerine geri dönmek istediklerini talep ettiler. Polis tarafından konsolosluk önünde yoğun güvenlik önlemi alınırken, gruptan bir kadın konsolosluğa girerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Olumsuz yanıt verilmesi üzerine duruma tepki gösteren Ruslar, konsolosluğun önüne geçerek hatıra fotoğrafı çekindi.

"Paramız bitti"

Grup adına açıklama yapan Marina Prokopenko, "Paramız bitti, Rusya'ya dönmek istiyoruz. Yaklaşık 400 kişiye yakın kişi buradayız ve uzun zamandır bekliyoruz. Mağduruz. Konsolosluk da bize yardım yapmıyor. Pansiyon gibi bir yerde kalıyoruz. Arabayla gitmek istiyoruz ama Gürcistan sınırı da kapalı." dedi.

Bir müddet daha konsolosluk önünde duran Ruslar, ardından polisin uyarısıyla bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA