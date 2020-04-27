Tatil için geldikleri Antalya'da paraları biten Ruslar soluğu konsoloslukta aldı
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Tatil için geldikleri Antalya'da paraları biten Ruslar soluğu konsoloslukta aldı

Antalya'ya 35 gün önce tatil için gelen Rus turistler, paraları bitince ülkelerine geri dönemedikleri gerekçesiyle Rus Konsolosluğuna başvurdu.

27.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:37
Tatil için geldikleri Antalya'da paraları biten Ruslar soluğu konsoloslukta aldı

Antalya'ya 35 gün önce tatil için gelen Rus turistler, paraları bitince ülkelerine geri dönemedikleri gerekçesiyle Rus Konsolosluğuna başvurdu. Olumsuz cevap alan Ruslar, konsolosluğun önünde hatıra fotoğrafı çekinerek durumu protesto etti.

Antalya'ya 35 gün önce tatile gelen yaklaşık 400 kişilik Rus kafilesi, paraları bitince ülkelerine dönmek istedi. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınırların kapatılmasıyla Antalya'da kalan Rus turistlerden 5 kişilik bir grup, bugün Rus Konsolosluğuna gelerek ülkelerine geri dönmek istediklerini bildirdi. Polis tarafından konsolosluk önünde yoğun güvenlik önlemi alınırken, gruptan bir kadın konsolosluğa girerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Olumsuz yanıt verilmesi üzerine duruma tepki gösteren Ruslar, konsolosluğun önüne geçerek hatıra fotoğrafı çekindi.

"Paramız bitti"

Grup adına açıklama yapan Marina Prokopenko, "Paramız bitti, Rusya'ya dönmek istiyoruz. Yaklaşık 400 kişiye yakın kişi buradayız ve uzun zamandır bekliyoruz. Mağduruz. Konsolosluk da bize yardım yapmıyor. Pansiyon gibi bir yerde kalıyoruz. Arabayla gitmek istiyoruz ama Gürcistan sınırı da kapalı" dedi.

Bir müddet daha konsolosluk önünde bekleyen Ruslar, polisin uyarısıyla bölgeden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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