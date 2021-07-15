Tatil için geldiği Nevşehir'de Müslüman oldu
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Tatil için geldiği Nevşehir'de Müslüman oldu

Tatil için geldiği Nevşehir'de Müslüman oldu
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR'de tatil yaparken tanışıp evlenmeye karar verdiği Güner Güven ve ailesinin yaşamından etkilenen Hollanda vatandaşı Huberdına Aleida Donna Risa (51), müftülükte yapılan ihtida töreni ile Müslüman oldu.

NEVŞEHİR'de tatil yaparken tanışıp evlenmeye karar verdiği Güner Güven ve ailesinin yaşamından etkilenen Hollanda vatandaşı Huberdına Aleida Donna Risa (51), müftülükte yapılan ihtida töreni ile Müslüman oldu.

Kapadokya'ya tatil için gelen Hollanda vatandaşı Huberdına Aleida Donna Risa, Nevşehir'de yaşayan Güner Güven ile arkadaş oldu. Bir süre sonra Risa ve Güven, evlenme kararı aldı. Huberdına Aleida Donna Risa, Güven ve ailesinin yaşamından etkilenip Müslüman olmaya kararı verdi.

Tiyatro Yönetmeni Risa için Nevşehir İl Müftülüğü'nde ihtida töreni düzenlendi. İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Risa'ya İslamiyet hakkında bilgi verdi. Altunkaya, tören sonunda Donna Risa'ya ihtida belgelerini takdim ederek yabancı dilde Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet'i anlatan çeşitli kitaplar hediye etti.

İslam dininden çok etkilendiği için Müslüman olmayı seçtiğini belirten Risa, "Nevşehir'de tanıştığım ve evlenmeye karar verdiğim Güner Güven ve ailesinden İslam dinini öğrendim. 1 yıldan beri de araştırıyordum. İslamiyet'i isteyerek seçtim ve çok mutluyum" dedi. 


Tatil için geldiği Nevşehir'de Müslüman oldu
Tatil için geldiği Nevşehir'de Müslüman oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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