Tatil için en ucuz uçak ve otel rezervasyonu ne zaman yapılmalı?
Yapılan bir araştırmaya göre yurt dışına tatile gitmek isteyenlerin en az 3 ay önceden uçak bileti ve otel rezervasyonu yapmasının kendilerine yüzde 56 ila 63 oranında tasarruf sağlayacağı belirtildi. Özellikle uçak biletini salı gününe almanın büyük fiyat avantajı sunduğu ifade edildi
12.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:16
Yapılan bir araştırmaya göre yurt dışına tatile gitmek isteyenlerin en az 3 ay önceden uçak bileti ve otel rezervasyonu yapmasının kendilerine yüzde 56 ila 63 oranında tasarruf sağlıyor.
Özellikle uçak biletini salı gününe almak haftanın diğer günlerine oranla büyük fiyat avantajı sağlıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com