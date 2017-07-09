Tatil İçin Derik'e Gelen 7 Yaşındaki Çocuk Kazada Öldü

Tatil İçin Derik'e Gelen 7 Yaşındaki Çocuk Kazada Öldü

Tatil İçin Derik'e Gelen 7 Yaşındaki Çocuk Kazada Öldü