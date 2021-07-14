Tatil hayaliyle Türkiye'ye gelen gurbetçi aileye dolandırıcı şoku
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Tatil hayaliyle Türkiye'ye gelen gurbetçi aileye dolandırıcı şoku

Tatil hayaliyle Türkiye'ye gelen gurbetçi aileye dolandırıcı şoku
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da 5 yıldızlı bir otele tatil rezervasyonu yaptırmak isteyen gurbetçi Bekar ailesi dolandırıldığını anlayınca büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Antalya'da 5 yıldızlı bir otele tatil rezervasyonu yaptırmak isteyen gurbetçi Bekar ailesi dolandırıldığını anlayınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Otele ait gibi gösterilen sahte internet sitesindeki formu dolduran ve 2 bin 720 Euro yatıran aile gerçeği Türkiye'ye geldiklerinde öğrendi.

Almanya'nın Berlin şehrinde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Hasan ve Sevgi Bekar, Antalya'da tatil planları yaptı. İnternetten otelleri araştıran Bekar ailesi, tavsiye üzerine 5 yıldızlı bir otelde karar kılarak görüşmeler yaparak, 13 günlük tatil için 2 bin 720 Euro (yaklaşık 28 bin TL) ödemeyi kabul etti. Telefondaki kişinin ödeme konusunda ısrarı sonrası parayı yatıran aile, dekont gönderdikten sonra rezervasyonları tamamlandığını düşünerek tatil gününü beklemeye başladı. Tatil işlemlerini yapan Sevgi Bekar, kız kardeşinin uyarısı sonrası otel ile tekrar iletişime geçerek rezervasyonlarının olmadığını öğrendi. Yaşananları İHA'ya anlatan Bekar, Türkiye'ye gelir gelmez soluğu Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde aldıklarını söyledi. Zor bir sene geçirdiklerini ve sonunda tatil yapmak istediklerini ifade eden Çocuk Gelişimi Uzmanı Sevgi Bekar, "2 çocuk annesiyim, bu sene çok güzel tatil yapalım istedik. Yeni bir işe başlayacağım, Türkiye'ye geldik. İnanılmaz neşeliydik, fark ettik ki dolandırılmışız. Otel rezervasyonumuz olmadığını öğrendik. İlk olarak tavsiye üzerine oteli bulduk. Çok hoşumuza gitti, çocuklar için Aqua parkı vardı. Otelin sitesine girdiğimde bir çok iyi yorum sonrası işlem yapmak istedim. Sayfadaki iletişim numarasından görüşme sağladım, onlar da geri dönüş yaptılar. Profesyonel sayfa görünüyordu, 5 bin kişi yanlış yapamaz diye düşündüm. Ateş bey diye bir isim inanılmaz sempatikti, 45 dakika konuştuk ikna ettiler. Acele ettiler, profesyonel şekilde beni kandırdılar ama ben anlamadım. Hemen dekont istediler ama yüklü bir miktardı. Zannedilmesin ki biz gurbette çok zenginiz, hayır biz de aylarca çalışıyoruz. Türkiye'ye gelip zar zor tatil yapıyoruz. Ne oldu kandırıldık? Kız kardeşim bizimle gelmek istedi. 3 gündür ulaşamıyorum dedi. Oteli aradım, otel görevlisi de şaşırdı böyle bir rezervasyon yok dedi. 2 bin 720 Euro yatırdık. Hayatımda ilk defa Türkiye'de polis merkezine geldim. Çok yardımcı olmaya çalıştılar, büyük bir ihtimal parayı alamazsınız dediler. Ekstra bir tatil bütçemiz de yok. Bunda da vardır bir hayır diyoruz, pozitif bakmak önemli." İfadelerini kullandı.

Kendileri gibi otel rezervasyonu yapmak isteyen fakat dolandırılan kişilerin internette yorumlarını okuyan Sevgi Bekar, 27 kişinin daha dolandırıldığı yorumları üzerine bankanın işlemleri durdurduğunu söyledi.

Eşi Hasan Bekar ise işlem yaptıkları otelin sitesine göz attıklarında, sitenin savcılık kararı ile kapatıldığını gördüklerini ifade etti. - ZONGULDAK

Tatil hayaliyle Türkiye'ye gelen gurbetçi aileye dolandırıcı şoku
Tatil hayaliyle Türkiye'ye gelen gurbetçi aileye dolandırıcı şoku
Tatil hayaliyle Türkiye'ye gelen gurbetçi aileye dolandırıcı şoku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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