Tatil harçlıklarını kampanyaya bağışladılar ERZİNCAN'da, Esila (11) ile Emir Eymen (7), tatil için kumbaralarında biriktirdikleri 170 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

ERZİNCAN'da, Esila (11) ile Emir Eymen (7), tatil için kumbaralarında biriktirdikleri 170 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Erzincan'da yaşayan Serpil ve Yusuf Tanoğlu çiftinin 11 yaşındaki kızları Esila ile 7 yaşındaki oğulları Emir Eymen, tatilde harcamak için kumbaralarında para biriktirmeye başladı. 2 kardeş biriken 170 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi. Bu düşüncelerini ailelerine ileten kardeşler, onların da destek vermesiyle polis ekiplerinden yardım istedi.

Polis ekipleri Esila ve Emir Eymen kardeşlerin yaşadığı eve giderek, bağışlamak istedikleri paraların bulunduğu kumbarayı teslim aldı. Ardından ekipler, kumbara içerisindeki 170 TL'yi bankaya götürerek, Milli Dayanışma Kampanyası' hesabına yatırdı. Polisler, bankadan aldıkları bağış dekontunu Esila ve Emir Eymen'e teslim etti.

Polis ekipleri, Esila ve Emir Eymen kardeşlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA