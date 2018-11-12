Geçen Sezon Oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Yaralanan Şenol Güneş İfade Verdi
Geçen sezon Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "müşteki" sıfatıyla ifadesine başvuruldu.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "müşteki" sıfatıyla ifadesine başvuruldu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan'da oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Soruşturma kapsamında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in savcılığa gelerek "müşteki" sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi. Güneş'in ifadesinde, Türk futbolu adına yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu, şahsi olarak kimseden şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi.
-
Oda hakli biliyor şikyetçi olsa sadece yorulduguyla kalıcak bişey çıkmaz adalet sadece varCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ali desi dero tam traşCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Şenol Güneş ile Fatih Terim yürek yemişler heralde FENERBAHÇE aklınızı alır yarım akıllılarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
atin iceriye artistiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Şenol hoca sendemi ağlama duvarına gitin hayırlı olsınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır