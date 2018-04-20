Tatil Edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında yaşanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, " Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleşen Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakası esnasında çıkan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılıp stadyum kamera kayıtları incelenmek suretiyle tribünden fırlattığı cisimle Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alınmıştır." denildi.

Açıklamada, müsabaka esnasında suç işleyen tüm kişilerin tespitine yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.