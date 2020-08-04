Tatil dönüşünü son saatlere bırakanlar uzun araç kuyrukları oluşturdu
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Tatil dönüşünü son saatlere bırakanlar uzun araç kuyrukları oluşturdu

Tatil dönüşünü son saatlere bırakanlar uzun araç kuyrukları oluşturdu Dönüş için son saatleri seçen tatilciler trafikte yoğunluğa sebep oldu Kurban Bayramı tatilinin bitmesine saatler kala Ege Bölgesi'nin kavşak noktası konumundaki Afyonkarahisar'da tatilciler dönüş yoğunluğu oluşturdu.

04.08.2020 00:20 | Son Güncelleme: 04.08.2020 00:25

Tatil dönüşünü son saatlere bırakanlar uzun araç kuyrukları oluşturdu

Dönüş için son saatleri seçen tatilciler trafikte yoğunluğa sebep oldu

AFYONKARAHİSAR - Kurban Bayramı tatilinin bitmesine saatler kala Ege Bölgesi'nin kavşak noktası konumundaki Afyonkarahisar'da tatilciler dönüş yoğunluğu oluşturdu. Dönüş için tatilin son saatlerini tercih eden bir çok tatilci Özdilek Kavşağı'nda uzun araç kuyruklarına sebep oldu.

Ege Bölgesi'nin kavşak noktası konumundaki kentlerinden Afyonkarahisar'da, Kurban Bayramı tatilinin bitmesine saatler kala tatilciler kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluşturdu. Tatilin bitmesine saatler kala özellikle sahil bölgelerinden dönenler İstanbul, Ankara, Konya ve Kütahya istikametinde araç yoğunluğu yaşanmasına neden oldu. Sabah saatlerinde normal olan trafik yoğunluğu gece saatlerinde arttı.

Öte yandan kentin giriş ve çıkışlarından polis ve jandarma ekipleri araç yoğunluğunun azaltılması için yoğun çaba gösterdi.

Tatil dönüşünü son saatlere bırakanlar uzun araç kuyrukları oluşturdu

Kaynak: İHA

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