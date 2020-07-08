"Tatil dönüşünde hırsız şoku yaşamayın"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Tatil dönüşünde hırsız şoku yaşamayın"

"Tatil dönüşünde hırsız şoku yaşamayın" Adana polisi tatile çıkacak vatandaşları, evlerinde hırsızlık yaşanmaması için önlem almaları konusunda uyardı Adana polisi tatile çıkacak vatandaşları, evlerinde hırsızlık yaşanmaması için önlem almaları konusunda uyardı.

08.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:18

"Tatil dönüşünde hırsız şoku yaşamayın"

Adana polisi tatile çıkacak vatandaşları, evlerinde hırsızlık yaşanmaması için önlem almaları konusunda uyardı

ADANA - Adana polisi tatile çıkacak vatandaşları, evlerinde hırsızlık yaşanmaması için önlem almaları konusunda uyardı.

Adana'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşması nemin ise yüzde 60'lara çıkmasıyla nefes almanın bile güçleştiği vatandaşlar yaylaya, denize gitmeye başladı. Terk edilen evler ise hırsızların hedefi oldu. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle müstakil evlerin bulunduğu mahallelerde ev ev, sokak sokak gezerek vatandaşları uyarıp broşür dağıttı.

Polis broşür verdiği vatandaşlara tatile çıkarken, mutlaka kapılarını kilitlemelerini, açık pencere bırakmamalarını, komşularına da tatile gittiklerini söyleyerek eve bir yabancı geldiğinde polise haber vermelerini konusunda uyardı.

Broşürde pazara, markete ya da bir başka yere giderken evin anahtarını aileden birinin eve gelmesi durumunda kolayca bulması için paspas altına ya da kova içine, pencere kenarına bırakılmaması hususunda da uyarıda bulunuldu.

Polis hırsızlığın yanı sıra telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtıp para isteyen dolandırıcılara karşı da vatandaşı uyardı. Ayrıca yeni tip korana virüs nedeniyle polis maske takıp, virüsü bahane ederek yapılan dolandırıcılık ve hırsızlık konuları hakkında da vatandaşı bilgilendirdi. Vatandaşlar polisin uyarısının çok memnuniyet verici olduğunu, söyledikleri her şeyi yerine getireceklerini ifade etti.

'Tatil dönüşünde hırsız şoku yaşamayın'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi Ekonomi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor Güncel
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum 3. Sayfa
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti Spor
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu 3. Sayfa
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: ABD'de bir kişinin ölümüne sebep olan 'beyin yiyen amip' Türkiye'de de var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: ABD'de bir kişinin ölümüne sebep olan "beyin yiyen amip" Türkiye'de de var
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da bugün aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Cem Yılmaz Ebru Gündeş Çağla Şıkel
Spor Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Çocuk İzmir Başakşehir
Şu an buradasınız: "Tatil dönüşünde hırsız şoku yaşamayın" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 11:38:46. #1.15#
title