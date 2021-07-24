Tatil dönüşü trafik yoğunluğu arttı
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Tatil dönüşü trafik yoğunluğu arttı

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Tatil dönüşü trafik yoğunluğu arttı Denizli'de bayram tatilinin sona yaklaşmasıyla beraber tatile giden vatandaşların dönmesi yollarda yoğunluk oluşturdu.

Tatil dönüşü trafik yoğunluğu arttı

DENİZLİ - Denizli'de bayram tatilinin sona yaklaşmasıyla beraber tatile giden vatandaşların dönmesi yollarda yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 5 kilometreye ulaşan trafik yoğunluğunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşmasıyla beraber, tatile giden vatandaşlar geri dönme hazırlıklarına başladı. Genellikle Muğla ve Antalya gibi illere giden vatandaşlar bir gün önceden yola çıkarak trafiğe yakalanmamak istese de, Cankurtaran Mevkiinde yoğunluk meydana geldi. Yaklaşık 5 kilometreye kadar ulaşan trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar araç trafiğini görerek geri dönüp eski yolu kullanmayı tercih etti. Yol genişletme çalışmaları ise trafiğin yavaşlamasına sebep oldu. Sürücüler sıcaklıkları yüksek olmasıyla birlikte trafikte beklemenin zor olduğunu belirtirken, kimileri ise araçlarını yol kenarına çekerek, trafiğin ilerlemesini bekledi.

(ÖB-EEP-MB-Y)

Tatil dönüşü trafik yoğunluğu arttı
Tatil dönüşü trafik yoğunluğu arttı
Tatil dönüşü trafik yoğunluğu arttı
Tatil dönüşü trafik yoğunluğu arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

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