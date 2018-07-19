Tatil Dönüşü Polisten Sürücülere Uyarı

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tatil sonrası evlerine dönmek için araçlarıyla ilçeden ayrılan sürücülere ve yabancı turistleri taşıyan tur otobüslerine uyarıda bulunarak, uyulması gereken kuralları anlattı.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, tatil için Kemer'e gelen yerli ve yabancı turistlerin evlerine güvenli şekilde ulaşabilmeleri için Kemer 1 çıkışı D400 karayolu üzerindeki uygulama noktasında otomobil sürücülerine, yabancı turistleri taşıyan tur otobüs sürücülerine ve Kemer- Antalya arası taşımacılık yapan toplu taşıma araç sürücülerine bilgilendirme yaptı. Emniyet personelleri bu kapsamında sürücülere trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve levhalarına karşı duyarlı olmaları, hız limitlerini aşmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Sürücüler uygulama için teşekkür ederken, polis tur otobüsü sürücüsüne yaptığı uyarının ardından yabancı turistlere de İngilizce Kemer ilçe polisi olarak iyi yolculuklar ve iyi tatiller dileriz diye seslendi. Turistler de polisleri alkışladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Sevcan Sarıca Beneklioğlu, Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği olarak bugün, tatil için Kemer'i seçen vatandaşlarımızın dönüş yolunda trafik kazası meydana gelmeden ya da herhangi bir sorun yaşamadan evlerine ulaşabilmeleri açısından bilgilendirme faaliyetleri ve değişik uyarı ve ikazlar yaptık. İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Rasim Oymaağaç'ın da sosyal projelere verdiği destekle bu tür faaliyetlerimiz devam edecek dedi. - Kemerantalya