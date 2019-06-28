Tatil dönüşü kazada ağır yaralandılar

Tatil için İstanbul'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kaplıca bölgesi Oylat'a gelen karı koca dönüş yolunda kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaşlı çift yaralandı.

Kaza, İnegöl-Oylat yolu üzeri Gündüzlü çatrağında meydana geldi. Tatil için İstanbul'dan Oylat'a gelen çift dönüş yolunda kaza geçirdi. Şükrü. K. (72) idaresindeki otomobil Oylat kavşağından İnegöl-Domaniç yoluna çıkarken, Ali. G. (50) yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon ve otomobil savrularak yol kenarındaki mezarlığa uçtu. Kaza sonucunda otomobilde bulunan sürücü Şükrü K. ve eşi Meliha K. (62) araçta sıkışarak yaralandı. Ağır yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA